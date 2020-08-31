Armad Gözbek: Kondisyon ve dayanıklılık çok önemli!

11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig öncesi geri sayım başladı. Futbolseverler, heyecanla ilk başlama vuruşunu beklerken, 42 hafta sürecek maraton öncesi bazı soruların yanıtları merak ediliyor. Futbolcuların nefesleri kesecek lig maratonuna nasıl hazırlanmaları gerektiğinden, yapılan kondisyon ve yükleme antrenmanlarının oyuncuları nasıl etkileyeceğine kadar tüm merak edilenleri Spor fizyoterapisti ve egzersiz fizyoloğu Armad Gözbek'e sorduk.

Futbolcular 42 hafta sürecek lig maratonuna nasıl hazırlanmalı?

Ligimizde oynayan futbolcularımız 42 haftalık çekişmeli bir maratona başlayacaklar. Normalde 34 hafta oynanan ligimizin 2020-2021 sezonunda 42 hafta oynanması, sporcularımızın aerobik kapasitelerini (akciğer dayanıklılığı) ciddi anlamda zorlayacaktır. Bu süreçte sporcularımız kondisyonlarını ve dayanıklılıklarını her zaman olduğundan daha da yüksek tutmalıdırlar.

Pandemi nedeniyle verilen 3 aylık aranın ardından oynanan lig ve sonrasındaki kısa süre 42 haftalık lig öncesi sporcu sağlığı adına nasıl bir risk oluşturur?

Pandemi nedeniyle verilen 3 aylık ara sporcularımız açısından ciddi eksiklikler ortaya çıkarttı. Sosyal medyadan gördüğümüz kadarıyla sporcularımız kendileri bireysel antrenmanlarına disiplinli bir şekilde devam ettiler. Ancak maalesef bu antrenmanlar yeterli gelmemekte. Sporcuların takım ile beraber yapılan antrenmanlardan uzak kalması, hem takım içi uyum sorunlarını, hem de maç kondisyonlarını ve motivasyonlarını etkiledi. Bireysel antrenmanlar elbette ki sporcuların kas kuvvetlerinin, koordinasyonlarının ve kondisyonlarının gerilemesini engelledi, ancak sporcularımız bu süreçte top hakimiyetlerini, rakiple birebir mücadeleleri gibi motorik fonksiyonlarını geliştirmekte eksik kaldılar.

Sezon öncesi yapılan kondisyon ve yükleme antrenmanları lig başladığında oyuncuları nasıl etkiler?

Sezon öncesi yapılan kondisyon ve yükleme antrenmanları, sporcuların sezon süresi boyunca yaralanmamaları ve normalde 34 hafta iken bu sezon 42 hafta oynanacak çekişmeli sezonun kritik son haftalarına daha diri, daha az yorgun girmelerini sağlayacaktır. Bu kondisyon ve yükleme antrenmanlarının dozlarının çok iyi ayarlanması gerekmektedir. Bu noktada kulüplerin kondisyoner, kuvvet kondisyon koçlarının ve egzersiz fizyologlarına büyük sorumluluk düşmektedir. Ayrıca sporcuların biyomekanik sorunlarını çözmek adına korrektif (düzeltici) egzersiz programları oluşturulmalı ve sezon boyunca sporcularımızın bu egzersizleri düzenli yapıyor olmaları takip edilmelidir.

Oluşacak uzun süreli lig aralarında (bay geçme, milli maç vs.) futbolcular bu süreci nasıl yönetmeli?

Lig araları, futbolcularımızın eksikliklerini tamamlamaları için mükemmel bir fırsat. Özellikle kronik yaralanmaları olan futbolcular bu aralarda sağlık ekipleriyle ve kondisyonerlerle çok disiplinli çalışarak kendilerini bu uzun lig maratonunda daha diri ve sağlıklı tutarak takımlarına daha fazla verim sağlayabilirler.

Esat Soydabircan