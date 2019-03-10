Malatya'da düzenlenecek Axa Sigorta Kupa Voley'in final etabında 15 Mart Cuma günü Fenerbahçe'yle çeyrek final mücadelesi verecek Arkasspor, 17 Mart'ta bitecek kupa maçlarının ardından ligde Tokat ekibiyle play-off oynayacak.

Saha avantajını elinde bulunduran Arkas, ilk sınavına deplasmanda, ikinci randevuya evinde çıkacak. Gerek olması durumunda üçüncü maç da İzmir'de oynanacak. Arkasspor iki galibiyet alıp turu geçmesi durumunda Galatasaray - İstanbul BŞB eşleşmesinden gelecek takımla yarı finalde karşılaşacak. Ligde küme düşen takımların belli olacağı baraj etabı maçları da 3-5 Nisan ve 12-14 Nisan tarihleri arasında İzmir'de oynanacak.

DHA