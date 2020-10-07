AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 3 maçını kazanan Arkasspor, daha önce tehir edilen 5'inci hafta karşılaşmasında yarın evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki mücadele saat 20:00'de başlayacak. Ligdeki çıkışlarını Bursa Büyükşehir Belediyespor karşısında da sürdürmek istediklerini belirten Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Afyon Belediye Yüntaş, Ziraat Bankart ve Solhanspor galibiyetlerine yenisini eklemeyi hedefliyoruz. Salondan istediğimiz sonuçla ayrılacağımıza olan inancımız tam" dedi.

DHA