Voleybolda geçen sezon Efeler Ligi'nde normal sezonu ikinci tamamlayıp, Play-Off'ta da final oynamasına rağmen, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını lider Halkbank ve şampiyon Fenerbahçe'ye kaptıran Arkasspor'un, Avrupa'da yer alacağı CEV Cup'taki rakibi belli oldu. Arkas, Lüksemburg'da yapılan kura çekiminde son 32 turunda Romanya'dan Dinamo Bükreş'le eşleşti. Temsilcimiz ilk maçını 10-12 Aralık'ta deplasmanda, rövanşı ise 17-19 Aralık'ta İzmir'de oynayacak. Arkas rakibini eledeği takdirde adını son 16 takım arasına yazdıracak.

DHA