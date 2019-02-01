Arkasspor'un hedefi 5'te 5 yapmak

Efeler Ligi'nde Arkasspor, 16. hafta mücadelesinde yarın evinde 8. sıradaki Fenerbahçe ile karşılaşacak. Arkasspor'un hedefi ligde Fenerbahçe'yi yenerek 5'te 5 yapmak .

01 Şubat 2019, Cuma 18:59
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Arkasspor'un hedefi 5'te 5 yapmak

Efeler Ligi'nde zirve takipçisi Arkasspor, 16. hafta mücadelesinde yarın evinde 8. sıradaki Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda hafta içinde Rusya ekibi Dinamo Moskova'ya 3-0 yenilerek gruptan çıkma şansını kaybeden Arkasspor, ligde Fenerbahçe'yi yenerek 5'te 5 yapmak istiyor.

Mavi-beyazlılar sezonun ilk yarısında rakibini deplasmanda 3-0 mağlup etmişti. Ligde galibiyeti bulunmayan son sıradaki Jeopark Kula Belediyespor ise 15.00'te lider Halkbank'a konuk olacak.

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