Arkasspor ve Fenerbahçe arasında oynanan finallerde İzmir ekibi 1 kez kupaya uzanırken, İstanbul temsilcisi 4 defa kupa kazandı. Mavi-beyazlılar, 1 kez de 4'lü finalde birinci olup, ikinci sırayı alan Fenerbahçe'yi geride bırakarak şampiyonluk yaşadı.

Ligde 2005-2006 sezonunda 4'lü finalde yolları keşisen iki takımdan Arkasspor ilk şampiyonluğunu yaşarken, Fenerbahçe ikincilikle yetindi. 2007-2008'de oynanan Türkiye Kupası finalinde gülen taraf Fenerbahçe oldu. 2010-2011'de ligde Play-Off sistemi sonucunda sarı-lacivertliler şampiyon olurken, Arkasspor kupada şampiyonluğu rakibinden aldı. Aynı sezon Şampiyonlar Kupası'nda ise Fenerbahçe zafere ulaştı. 2011-2012'de ise Play-Off finalinde Fenerbahçe lig şampiyonluğu elde etti, Arkasspor ikincilik kürsüsüne çıktı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)