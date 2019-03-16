Arkasspor'dan erken veda

CEV Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarında galibiyet yüzü göremeden elenen Arkasspor, AXA Sigorta Kupa Voley'de de havlu attı.

16 Mart 2019, Cumartesi 18:27
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Arkasspor'dan erken veda

Malatya'da düzenlenen AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Arkasspor, kupaya erken veda etti. Bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarında galibiyet yüzü göremeden elenen İzmir temsilcisi kupada da umduğunu bulamadı.

İki kulvarda havlu atan mavi-beyazlılar, şampiyonluk ve kupa hedefine Efeler Ligi'nde ulaşmaya çalışacak. Arkasspor, Efeler Ligi Play-Off çeyrek finalde Tokat Belediye Plevne ile kozlarını paylaşacak. Arkasspor rakibiyle 30 Mart'ta deplasmanda, 2 Nisan'da evinde kozlarını paylaşacak. 

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