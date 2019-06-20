İZMİR, (DHA)

Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor'da kadrodan ayrılan 4'üncü voleybolcu Hasan Sıkar oldu.

28 yaşındaki orta oyuncu yeni sezon öncesi son şampiyon Fenerbahçe ile anlaştı. Mavi-beyazlı ekibin altyapısından yetişip Tedaşspor ve Bornova Anadolu Lisesi'nde de forma giyen Hasan, son 4 sezonda Arkasspor'da görev aldı. İzmir temsilcisinde daha önce libero Burak Mert, Brezilyalı pasör Murilo Radke ve Estonyalı smaçör Robert Taht takımla yollarını ayırmıştı. Arkasspor, dış transferde şimdiye kadar İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan smaçör Burak Güngör ve Kanadalı pasör Jay Blankenau ile el sıkıştı.

