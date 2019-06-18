İZMİR, (DHA)- EFELER Ligi'nde geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Arkasspor'da Estonyalı smaçör Robert Taht takımdan ayrıldı. 25 yaşındaki voleybolcunun yeni adresi İtalya'nın Sir Safety Perugia takımı oldu. Estonya Milli Takımı'nda da görev alan Robert Taht, geçen sezon mavi-beyazlı formayla CEV Şampiyonlar Ligi'nde Perugia karşısında başarılı bir performans sergilemişti. İzmir temsilcisinde libero Burak Mert ve Brezilyalı pasör Murilo Radke'nin ardından Taht kadrodan ayrılan üçüncü voleybolcu oldu.