AXA Sigorta Efeler Ligi’nde son olarak deplasmanda İnegöl Belediyespor’u 3-1 mağlup eden Arkasspor, maç fazlasıyla da olsa liderliğe yükselmenin sevincini yaşıyor. İzmir temsilcisi oynadığı 11 maçta 9 galibiyet alıp, sadece 2 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Ligde sadece Galatasaray ve Fenerbahçe HDI Sigorta’ya kaybeden mavi-beyazlılar, son 5 maçında Arhavi Voleybol (D), Tokat Belediye Plevne, İstanbul Büyükşehir Belediyespor (D), Spor Toto ve İnegöl Belediyespor’u dize getirdi. Arkasspor, pazar günü evinde Halkbank’ı da yenerek 6’da 6 yapmayı hedefliyor.