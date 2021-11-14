Arkasspor-Yeni Kızıltepespor maç sonucu: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi 8'inci hafta mücadelesinde Arkas Spor, evinde Yeni Kızıltepespor'u 3-0 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın setleri 25-16, 25-14 ve 25-20'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla 3 maçlık mağlubiyet serisi sona eren Arkasspor 16 puana ulaşırken, Yeni Kızıltepespor 11 puanda kaldı.

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Erol Akbulut (xx), Esat Danzili (xx)

ARKAS SPOR: Hoag (xxx), Mustafa (xxx), Candido (xxx), Efe (xxx), Mcdonnell (xxx), Ulaş (xxx), Caner (xxx), Mirza (xx), Enes Ali (xx)

YENİ KIZILTEPESPOR: Bojic (xx), İbrahim (xx), Caner (xx), Alfonso (xx), Onur (xx), Tunç (xx), Alperay (xx), Ceng (x), Kadir Gürkan (x), Hamdi (x), Batuhan (x), Görkem (x), Ertan (x)

SETLER: 25-16, 25-14, 25-20

SÜRE: 78 dakika (23, 26, 29)