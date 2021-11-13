Arkasspor, Yeni Kızıltepespor karşısında çıkış arayacak

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk 4 maçını kazandıktan sonra Galatasaray HDI Sigorta (D), Ziraat Bankkart ve Bursa Büyükşehir Belediyespor'a (D) yenilerek düşüşe geçen Arkasspor, yarın evinde Yeni Kızıltepespor karşısında çıkış arayacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak.

Ligde 13 puanla 5'inci sırada yer alan mavi-beyazlılar, kendisi gibi 4 galibiyeti bulunan 11 puanlı 8'inci basamaktaki Mardin temsilcisini yenerek moral bulmak istiyor. Ligde galibiyeti bulunmayan son sıradaki Altekma ise 14.00'te bir sıra üstünde yer alan Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'a konuk olacak. (DHA)