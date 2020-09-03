Arkasspor, Bursa'daki grubunda Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yenerek son maça kalmadan tur atladı. Ligin yeni ekibi TFL Altekma ise İstanbul'un ev sahipliğindeki grubunda ilk maçta Fenerbahçe HDI Sigorta'ya 3-1 yenilmesine rağmen ikinci maçta İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2, son sınavda ise İnegöl Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek son 8'e kaldı.

Lig öncesi olumlu sinyaller veren Altekma'da Başkan Melih Sebastien Durmuş, "Sahada yüreğini ortaya koyan, son topa kadar mücadele eden iyi bir takım görüntüsü çizdik. Bunun sonunda hak ettiğimiz bir sonuç alarak çeyrek finale yükseldik. Yolun henüz başındayız ancak takımımızın ortaya koyduğu mücadele bizleri oldukça memnun etti. Oyuncularımızı, teknik heyetimizi, yönetim kurulundaki çalışma arkadaşlarımızı ve bizimle yola çıkan tüm sponsorlarımızı kutluyorum" dedi.