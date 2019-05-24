Arkasspor transfer siftahı

Arkasspor transfer siftahı

24 Mayıs 2019, Cuma 13:13
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Arkasspor transfer siftahı

İZMİR, (DHA)

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor, dış transferde ilk anlaşmayı Kanadalı pasör Jay Blankenau ile gerçekleştirdi. Son 2 sezonda Belçika'nın Greenyard Maaseik takımında forma giyen 30 yaşındaki voleybolcu, yeni sezonda İzmir ekibinin başarısı için ter dökecek. Kanadalı Antrenör Glenn Hoag'un milli takımdan eski öğrencisi olan 1.94 boyundaki Jay Blankenau, kadrodan ayrılan Brezilyalı Murilo Radke'nin yerini dolduracak. Blankenau, Almanya'da Dueren, Hollanda'da Abiant Lycurgus, Yunanistan'da Niki Aiginio kulüplerinde de görev aldı.

 

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