Arkasspor Tokat deplasmanında

İZMİR, (DHA)

AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi'nin ilk yarısında İnegöl Belediye, Ziraat Bankası, Halkbank ve Spor Toto galibiyetleriyle son dört maçını kazanmayı başaran Arkasspor, ikinci yarıya yarın Tokat Belediye Plevne deplasmanıyla başlayacak. Ali Yücel Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da start alacak. Ligin son basamağında yer alan rakiplerini yenerek 2020'nin ilk galibiyetini almak istediklerini belirten Basın Sözcüsü Uğur Özden, "2019'u 4 maçlık güzel bir galibiyet serisiyle kapatmıştık. Bu seriyi bozmadan yolumuza devam etmek istiyoruz. Tokat'tan istediğimiz sonuçla İzmir’e döneceğimize olan inancımız tam. Ligin ikinci yarısının tüm takımlara sakatlıktan uzak güzel bir sezon olmasını diliyorum" dedi.