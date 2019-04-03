Arkasspor-Tokat Belediye Plevne: 3-0

Efeler Ligi'nde Play-Off çeyrek final ilk maçında deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 mağlup eden Arkasspor, evinde rakibiyle oynadığı rövanş karşılaşmasını 25-17, 32-30 ve 25-23'lüK setlerle 3-0 kazanarak yarı finale yükseldi. İzmir ekibinin yarı finaldeki rakibi İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u eleyen Galatasaray oldu.

03 Nisan 2019, Çarşamba 21:37
- A +
Arkasspor-Tokat Belediye Plevne: 3-0

Efeler Ligi'nde Play-Off çeyrek final ilk maçında deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 mağlup eden Arkasspor, evinde rakibiyle oynadığı rövanş karşılaşmasını 25-17, 32-30 ve 25-23'lüK setlerle 3-0 kazanarak yarı finale yükseldi. İzmir ekibinin yarı finaldeki rakibi İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u eleyen Galatasaray oldu.

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Erdal Akın (xx), Yılmaz Duman (xx) 

ARKASSPOR: Yiğit (xxx), Mustafa (xxx), Radke (xxx), Taht (xxx), Matic (xxx), Adis (xxx), Burak (xxx), Bravo (xx), Hasan (xx)

TOKAT BELEDİYE PLEVNE: Vefa (xx), Turgay (xx), Halil İbrahim (xx), Daudi (xx), Bahov (xxx), Murathan (xx), Semih (xx), Julius (x), Fatih (x), Bedirhan (x), Mert (x)

SETLER: 25-17, 32-30, 25-23

SÜRE: 94 dakika (24, 36, 34)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.