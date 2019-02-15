Arkasspor moral arıyor

Efeler Ligi’nde geçen hafta deplasmanda Galatasaray’a 3-2 yenilerek 5 haftalık galibiyet serisi sona eren Arkasspor yarın evinde İnegöl Belediyespor’la karşılaşacak.

15 Şubat 2019, Cuma 13:26
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Arkasspor moral arıyor

Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi’nde oynanacak müsabaka saat 16.00’da başlayacak. Hafta içinde 2019 CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu maçında Fransa’da Tours VB’ye 3-2 kaybeden İzmir temsilcisi, ligde ve Avrupa’da üst üste aldığı 2 mağlubiyetin ardından İnegöl Belediyespor’u mağlup ederek moral bulmak istiyor. Jeopar Kula Belediyespor ise deplasmanda 14.00’te İstanbul Büyükşehir Belediyespor’la karşı karşıya gelecek. Mavi-beyazlılar, evindeki son 6 maçı kazandı.

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