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Arkasspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 3-2

Efeler Ligi’nde İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u konuk eden Arkasspor, çekişmeli geçen karşılaşmada rakibini Tie-Break seti sonucunda 3-2 yendi.

09 Mart 2019, Cumartesi 18:53
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Arkasspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 3-2

feler Ligi’nde İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u konuk eden Arkasspor, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Vestel Venüs Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan maça iyi başlayan Arkasspor ilk seti 25-22, ikinci seti ise 25-23 kazanıp 2-0 öne geçti. Ancak mücadeleyi bırakmayan İstanbul BŞB üçüncü sette Arkasspor’a 25-12 üstünlük sağlayıp skoru 2-1’e getirdi. Dördüncü sette de oldukça etkili bir performans sergileyen turuncu-lacivertliler 25-16 galip gelerek tabelayı 2-2 yaptı.

Tie-Break setinde toparlanan Arkasspor seti 15-11, karşılaşmayı da 3-2 kazandı.

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