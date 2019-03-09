Arkasspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 3-2

feler Ligi’nde İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u konuk eden Arkasspor, sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Vestel Venüs Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan maça iyi başlayan Arkasspor ilk seti 25-22, ikinci seti ise 25-23 kazanıp 2-0 öne geçti. Ancak mücadeleyi bırakmayan İstanbul BŞB üçüncü sette Arkasspor’a 25-12 üstünlük sağlayıp skoru 2-1’e getirdi. Dördüncü sette de oldukça etkili bir performans sergileyen turuncu-lacivertliler 25-16 galip gelerek tabelayı 2-2 yaptı.
Tie-Break setinde toparlanan Arkasspor seti 15-11, karşılaşmayı da 3-2 kazandı.