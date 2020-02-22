Arkasspor - İnegöl Belediyespor maç sonucu: 3-1

AXA Sigorta Efeler Ligi 19'uncu hafta mücadelesinde Arkas Spor, İzmir’de konuk ettiği İnegöl Belediyespor’u 3-1 mağlup etti. Vestel Venüs Atatürk Voleybol Kompleksi’nde oynanan karşılaşmanın setleri 22-25, 28-26, 25-12 ve 25-14 tamamlandı. Arkas Spor bu sonuçla üst üste 5. galibiyetini aldı.

SALON: Vestel Venüs Atatürk Voleybol Spor Kompleksi

HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Arzu Emiroğlu

ARKASSPOR: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Bravo, Caner Ergül, Mirza Lagumdzija, Efe Mandıracı, Burak Çevik, Muhammet Kaya)

İNEGÖL BELEDİYESPOR: Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz, Uriarte, Burakhan Tosun, Bertuğ Öndeş, Oğuzhan Doğruluk (Can Ayvazoğlu, Yunus Emre Tayaz, Efe Er, Berkan Bozan, Mert Nevzat Güneş, Ahmet Emre Çetinkaya)

SETLER: 22-25, 28-26, 25-12, 25-14

SÜRE: 100 dakika (27, 32, 21, 20)