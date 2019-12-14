Arkasspor ilk yarının son maçında

İZMİR, (DHA)

CEV Kupası'nda hafta içinde deplasmanda Dinamo Bükreş'i 3-0 yenerek Avrupa macerasına iyi bir giriş yapan Arkasspor, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde yarın evinde çıkacağı ilk yarının son maçında Spor Toto ile kozlarını paylaşacak. Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Spor Toto'yu yenerek ligde üst üste 4. galibiyetlerini almak istediklerini söyleyen Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Rakibimizi taraftarımızın desteğiyle mağlup ederek devreyi 3. sırada tamamlamayı hedefliyoruz. Oyuncularımızın, 2019 yılının son lig maçından güzel bir sonuçla ayrılıp taraftarlarımızın yüzünü güldüreceklerine eminiz. Tüm taraftarlarımızı salona davet ediyoruz" dedi.

