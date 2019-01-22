Arkasspor - İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 3-0

Voleybol Efeler Ligi'nde Arkasspor, üst üste üçüncü galibiyetini evinde İkbal Afyon Belediye Yüntaş'tan aldı: 3-0. Atatürk Voleybol Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın setleri 25-16, 25-18 ve 25-18'lik skorlarla bitti.

22 Ocak 2019, Salı 19:35
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Arkasspor - İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 3-0

Voleybol Efeler Ligi'nde Arkasspor, üst üste üçüncü galibiyetini evinde İkbal Afyon Belediye Yüntaş'tan aldı: 3-0. Atatürk Voleybol Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın setleri 25-16, 25-18 ve 25-18'lik skorlarla bitti.

SALON: Atatürk Voleybol

HAKEMLER: Sadettin Deneri (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx)

ARKASSPOR: Mert Matic (xxx), Radke (xxx), Taht (xxx), Mustafa Koç (xxx), Yiğit (xxx), Lagumdzija (xxx), Burak Mert (xxx) 

İKBAL AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Muhammed (xx), Tunç (x), Mehmet (xx), Ekrem Caner (x), Fatih Fırat (x), Stankovic (xx), Beytullah (x), Nazım Berk (x)

SETLER: 25-16, 25-18, 25-18

SÜRE: 73 dakika (24, 25, 24)

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