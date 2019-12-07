Arkasspor Halkbank önünde

İZMİR, (DHA)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde üst üste İnegöl Belediyespor ve Ziraat Bankası'nı 3-0'lık skorlarla yenerek çıkışa geçen Arkasspor, yarın deplasmanda Halkbank'la karşı karşıya gelecek. Başkent Voleybol Salonu'nda saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi TRT Spor 2 naklen yayınlayacak. Sahaya kazanmak için çıkacaklarını Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Ligin ilk yarısında son 2 maçtayız. Önce Halkbank'ı Ankara'da, ardından Spor Toto'yu İzmir'de mağlup ederek ligin ilk devresini mutlu ve umutlu kapatmak istiyoruz. Oyuncularımıza güvenimiz ve İzmir'e galibiyetle döneceğimize olan inancımız tam" dedi.