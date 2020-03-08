Arkasspor - Halkbank maç sonucu: 3-1

AXA Sigorta Efeler Ligi 21'inci hafta mücadelesinde Arkasspor İzmir’de konuk ettiği Halkbank’ı 3-1 mağlup etti.

08 Mart 2020, Pazar 20:14 Son Güncelleme:
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Arkasspor - Halkbank maç sonucu: 3-1

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21'inci hafta mücadelesinde zirve takipçisi Arkasspor, evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Halbank'ı 3-1 mağlup etti.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 18-25, 25-23, 25-22 ve 25-23'lük skorlarla sona erdi. Bu sonuçla üst üste 7'nci galibiyetini alan Arkasspor 49 puana ulaşırken, Halkbank 37 puanda kaldı.

SALON: Vestel Venus Atatürk Voleybol Kompleksi

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Arzu Emiroğlu

ARKASSPOR: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Bravo, Caner Ergül, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya)

HALKBANK: Bahov, Hakkı Çapkınoğlu,Seganov, Efe Bayram, Faik Samet Güneş, Metin Toy (Hasan Yeşilbudak, Volkan Döne, Gökhan Gökgöz, Abdullah Çam, İbrahim Emet, Orçun Ergun, Toncek Stern)

SETLER: 18-25, 25-23, 25-22, 25-23

SÜRE: 124 dakika (25, 34, 31, 34)

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