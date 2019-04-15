Arkasspor - Galatasaray: 3-2

Voleybol Efeler Ligi Play-Off yarı final ikinci maçında Galatasaray’ı İzmir’de tie-break sonucu mağlup eden Arkasspor, adını üst üste üçüncü kez finale yazdırdı: 3-2. Arkasspor’un finaldeki rakibi, saha dezavantajına rağmen normal sezonu lider bitiren Halkbank’ı iki maçta da yenip elemeyi başaran Fenerbahçe oldu. Ligde normal sezonu ikinci tamamlayan Arkas, final etabına saha avantajıyla başlayacak.

Yarı final serisinin İstanbul’da geçen hafta oynanan ilk maçını 3-0 kazanan Arkas, Galatasaray önünde Atatürk Voleybol Kompleksi’ndeki rövanşın ilk setini 25-20 önde tamamladı. İkinci sette geriden gelen mavi-beyazlılar, müthiş bir seriyle seti 25-23 alıp durumu 2-0’a getirdi. Çok çekişmeli geçen üçüncü set 29-31’lik skorla Galatasaray’ın oldu. Dördüncü sette 23-20 gerideyken oyunu lehine çeviren sarı-kırmızılılar, 25-27’yle durumu 2-2 yaptı. Tie-break setine 5-0’lık seriyle başlayan Arkasspor, setin kalan bölümünde hata yapmayıp 15-8‘lik skorla salondan 3-2 galip ayrıldı.

SALON: Atatürk Voleybol

HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya (xx), Cihat Küçükboyacı (xx)

ARKASSPOR: Mert Matic (xxx), Radke (xx), Taht (xxx), Mustafa (xx), Yiğit (xxx), Lagumdzija (xx), Burak (xx), Hasan (xx), Muhammet (xx)

GALATASARAY: Selçuk (xxx), Antonov (xxx), Duff (xxx), Oliver (xx), Yasin (x), Doğukan (x), Can (xx), Onurcan (x), Emin (xx), Melih (x), Gergye (x), Muzaffer (x)

SETLER: 25-20, 25-23, 29-31, 25-27, 15-8

SÜRE: 147 Dakika (27, 30, 37, 36, 17)