Arkasspor - Fenerbahçe maç sonucu: 3-2

Voleybol Efeler Ligi'nde zirve mücadelesi veren Arkasspor kıran kırana geçen maçta evinde Fenerbahçe'yi 3-2 yenmeyi mağlup etti.

02 Şubat 2019, Cumartesi 19:16
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Arkasspor - Fenerbahçe maç sonucu: 3-2

Voleybol Efeler Ligi'nde zirve mücadelesi veren Arkasspor kıran kırana geçen maçta evinde Fenerbahçe'yi 3-2 yenmeyi mağlup etti. İlk seti üstün bir oyunun ardından 25-18 kazanan Arkasspor 1-0 öne geçerken, ikinci sette toparlanan konuk Fenerbahçe 25-17'lik galibiyetle durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sette de 25-21 üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler skoru 2-1 yaptı. Ancak dördüncü sette toparlanan Arkasspor 25-22 kazanıp yeniden beraberliği sağladı: 2-2. Tie-break seti de nefesleri kesti. Arkasspor başa baş giden son sette Fenerbahçe karşısında 15-11 galip gelerek müsabakayı da 3-2 kazandı.

SALON: Vestel Venüs Atatürk Voleybol Kompleksi

HAKEMLER: Ozan Sarıkaya (xx), Arzu Emiroğlu (xx)

ARKAS SPOR: Radke (xxx), Mert Matic (xxx), Lagumdzija (xx), Taht (xxx), Mustafa Koç (xxx), Yiğit (xxx), Burak Mert (xx), Bravo (xx), Hasan (xx), Muhammet (xx)

FENERBAHÇE: Ulaş (xx), Ter Maat (xx), Klinkenberg (xxx), Halil İbrahim (xx), Emre (xx), Oliva (xx), Ahmet (xx), İzzet (xx), Bertuğ (xx), Oğuzhan (xx), Caner (xx)

SETLER: 25-18, 17-25, 21-25, 25-22, 15-11

SÜRE: 128 dakika (28, 26, 27, 29, 18)

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