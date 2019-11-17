Arkasspor çıkış arıyor

İZMİR, (DHA)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 3 maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray HDI Sigorta'ya yenilen Arkasspor, yarın 6. haftanın kapanış mücadelesinde deplasmanda Arhavi Belediyespor'la karşılaşacak. Artvin Arhavi Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı TRT Spor 2 naklen yayınlayacak.

Arhavi Belediyespor’u deplasmanda yenerek zirve iddialarını güçlendirmek istediklerini söyleyen Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Zor bir deplasmanda mücadele edeceğiz. Bizim için iç saha, dış saha ayrımı yok. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Arhavi’den de galibiyetle dönmekten başka düşüncemiz yok" diye konuştu.