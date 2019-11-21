Arkasspor - Bursa Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 0-3

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 7. haftasının son maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Arkasspor’u 3-0 mağlup etti.

21 Kasım 2019, Perşembe 22:04 Son Güncelleme:
- A +
Arkasspor - Bursa Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 0-3

AXA Sigorta Efeler Ligi 7. hafta karşılaşmasında Arkasspor, İzmir'de konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-0 yenildi. Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan mücadelenin setleri 23-25, 21-25 ve 28-30’luk skorlarla sonuçlandı.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Yavuz Akdemir, Ferhat Büyükpamukçu

Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Cengiz (Bravo, Caner Ergül, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya, Burak Çevik)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ediz Fırıncıoğlu, Sharifi, Cansın Hacıbekiroğlu, Hüseyin Koç, Martins, Furkan Dur (Metin Durmuş, İbrahim Ersin Başaran, Uğur Kılınç)

Setler: 23-25, 21-25, 28-30

Süre: 98 dakika (32, 27, 39)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...