Arkasspor-Altekma: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi 4. hafta karşılaşmasında Arkasspor, Altekma’yı 3-0 mağlup etti. Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi’ndeki mücadelenin setleri 25-19, 25-20 ve 25-21 sonuçlandı. Bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini alan Arkasspor, ligdeki liderliğini sürdürdü.

SALON: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

HAKEMLER: Arzu Uzatöz, Eyüpcan Kayışoğlu

ARKAS SPOR: Ulaş Kıyak, Nicholas Hoag, Mustafa Cengiz, Gabriel Candido, Efe Mandıracı, McDonnell (Caner Dengin)

ALTEKMA: Ertuğrul Gazi Metin, Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Weber, Cafer Kirkit (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Enes Atlı, Halil Dolaşık, Garkoroudi, Altay Demirci)

SETLER: 25-19, 25-20, 25-21

SÜRE: 89 dakika (30, 28, 31)

DHA