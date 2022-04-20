AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de geçen hafta Sivas'ta oynanan finalde Galatasaray 'ı dize getirerek şampiyon olan Arkas Spor'da Antrenör Glenn Hoag ve kaptan Ulaş Kıyak, kupayı törenle Başkan Lucien Arkas ve Asbaşkan Bernard Arkas'a sundu. Arkas Holding'de gerçekleşen kutlamaya oyuncular, teknik ekip ve yönetim tam kadro katıldı. Mavi-beyazlı takım 11 yıl sonra gelen kupayla birlikte hatıra fotoğrafları çekildi. Tarihinde 3'üncü kez bu kupayı kazanan Arkas Spor, daha önce elde ettiği 4 lig ve 1 Avrupa şampiyonluğunun ardından müzesindeki toplam kupa sayısını 8'e çıkarmış oldu.

Şampiyonlukta aslan payını 12 yıldır görevini sürdüren Antrenör Glenn Hoag'a veren Başkan Lucien Arkas, "Tanıştığımızda bu kadar uzun süre beraberce bu başarıları yakalayacağımızı ümit ediyordum ama 12 sene beraberlik çok ender ve nadir bir şeydir. Biz bir o kadar daha onunla çalışmak istiyoruz. Ona çok teşekkür borçluyuz. Arkas genç ekibinin Türkiye'de bir simge haline gelmesinin yaratıcısı Glenn'dir. Onu bütün Türkiye biliyor. Çocuklar başarılı, genç zıpkın gibi hepsi. Aynen devam edeceğimizi en yaşlınız olarak söylüyorum. Teşekkür ederim çocuklar, tebrik ediyorum çok" diye konuştu.

HOAG: "AİLENİN DESTEĞİ HEP BİZİMLEYDİ"

Arkas Spor'da kısa dönemli hedefler yerine orta vadeli ve uzun vadeli sürdürülebilir hedefler üzerine çalıştıklarını dile getiren Antrenör Glenn Hoag, "Gençleri yetiştirmek, altyapımızla takım kurmak için sabır ve çok çalışmak gerekiyor. İkimiz de şanslıyız ki birbirimizi bulduk" diye konuştu. Şampiyonluk için dayanıklılık ve direnç göstermek gerektiğini anlatan Hoag, "En zor zamanlarda takım olarak durabilmek çok önemli. Arkas ailesi pek çok zorluk yaşadığımız dönemlerde her zaman desteğini bizim yanımızda hissettirdi. Bazı sakatlıklar yaşadık, kötü sonuçlar aldık ama ailenin desteği hep bizimleydi ve bunun sonucunda kupa geldi. Tüm ekibime tek tek teşekkür ediyorum. Onların desteği olmasaydı bu başarı gelemezdi. Hep birlikte gelişmeye devam edeceğiz" dedi.

LİGDE FİNAL İÇİN SAHADA

Axa Sigorta Efeler Ligi Play-Off yarı final ilk maçında deplasmanda normal sezonu lider bitiren Halkbank'ı 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçen Arkas Spor, yarın evinde rakibiyle 2'nci karşılaşmasına çıkacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. İzmir ekibi 2'nci maçı da kazanması halinde adını finale yazdıracak. Halkbank'ın galibiyeti durumunda 3'üncü ve son randevu pazar günü Ankara'da oynanacak. Yarı finalin diğer ayağında Ziraat Bankkart ilk maçta deplasmanda Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.