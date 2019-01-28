Arkas Spor’un konuğu Dinamo Moskova

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu’nda henüz galibiyeti bulunmayan mavi-beyazlı ekip yarın Rus ekibi Dinamo Moskova ile İzmir’de karşılaşacak.

28 Ocak 2019, Pazartesi 10:34
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Arkas Spor’un konuğu Dinamo Moskova

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu’nun dördüncü maçında yarın Rus ekibi Dinamo Moskova ile İzmir’de karşılaşacak.

Grupta ilk 3 maçında galip gelemeyen Arkas Spor, Rusya’da 3-0 mağlup olduğu Dinamo Moskova’yı yarın saat 19.00’da Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi’nde konuk edecek.

Karşılaşmada hakemler Avusturya’dan Sinisa Isajlovic ve Belçika’dan Wim Cambre görev yapacak.

Avrupa kupalarında 101. maçına çıkacak Arkas Spor, şimdiye kadar çıktığı 100 müsabakada 53 galibiyet ve 47 yenilgi aldı.

Mavi-beyazlı ekip Avrupa’da oynadığı son 12 müsabakada sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

AA

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