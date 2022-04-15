İzmir’de erkek voleybolunun lokomotif kulübü Arkas Spor, Sivas’ta organize edilen Axa Sigorta Kupa Voley Finalinde GalatasarayHDI Sigorta’yı 3-2 mağlup ederek 11 yıl sonra eski adıyla Türkiye Kupası’nı müzesine götürdü. Tarihinde daha önce 2009 yılındaki finalde Ziraat Bankası’nı, 2011’de ise Fenerbahçe ’yi yenerek 2 kez kupa kaldıran MaviBeyazlılar, bu defa Galatasaray ’ı mağlup ederek 3’üncü kez Kupa Voley’de şampiyonluk yaşayarak hedefe ulaştı. Finale yükseldiği 2013 ve 2015’te 2 defa kupayıHalkbank’a kaptıran Arkas Spor, bu sefer şeytanın bacağını kırarak büyük sevinç yaşadı. Efeler Ligi’nde 4 kez, Avrupa’da iseCEVChallenge Kupası’nda 1 kez şampiyonluk yaşayan İzmir temsilcisi, Kupa Voley’de elde ettiği 3’üncü şampiyonlukla birlikte koleksiyonuna toplamda 8’inci kupayı ekledi. Bu sezon ligde normal sezonda adını ilk 4’e yazdıran Mavi-Beyazlılar, şampiyonluk iddiasını sürdürmeyi başardı.

CEV Kupası'na katılacak

AXASigorta Kupa Voley’de şampiyon olan Arkas Spor, önümüzdeki sezon Türkiye’yiCEV Kupası’nda temsil etme hakkı kazandı. İzmir temsilcisi ligde şampiyonluğa ulaşması halinde ise Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterecek. Bu sezonCEVKupası’nın 16’lı finaller turunda Spor Toto’ya elenen Arkas Spor, tarihinde Şampiyonlar Ligi’nde 8,CEVKupası’nda 5,Challenge Kupası’nda ise 3 kez mücadele etti.

Kaptan 40 yaşında MVP oldu

İzmir ekibinin kaptanlığını üstlenen Ulaş Kıyak, final karşılaşmasının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.Ulaş Kıyak’a ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi. Arkas Spor’un sezon başında Fenerbahçe’den kadrosuna kattığı 40 yaşındaki voleybolcu ilerleyen yaşına rağmen sergilediği performansla alkış topladı.

Baba oğul şampiyon

Arkas Spor’un Kanadalı Antrenörü Glenn Hoag, oğlu Nicholas Hoag ile birlikteaynı kulüpteilk şampiyonluklarını yaşadı. İzmir ekibinin sezon başında Fenerbahçe’den kadrosuna dahil ettiği smaçör Nicholas, babasıyla birlikte Kanada Milli Takımı’nda da görev yapıyordu. Galatasaray’la oynanan final maçında 22 sayıyla yıldızlaşan oğul Hoag, şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu. Deneyimli Antrenör Glenn Hoag ise 2010 yılından bu yana 12 sezondur aralıksız çalıştırdığı Arkas Spor’da toplamda 2 lig, 2 dekupa şampiyonluğuna ulaşmış oldu. Glenn Hoag, ilk yılında 2010-2011’de Türkiye Kupası’nı kaldırarak göreve başlamıştı. Hoag, takımına 11 yıl sonra yeniden kupa sevinci yaşattı.