Finale yükseldiği 2013 ve 2015'te 2 defa kupayı Halkbank'a kaptıran Arkas Spor, bu sefer şeytanın bacağını kırarak büyük sevinç yaşadı. Efeler Ligi'nde 4 kez, Avrupa'da ise CEV Challenge Kupası'nda 1 kez şampiyonluk yaşayan İzmir temsilcisi, Kupa Voley'de elde ettiği 3'üncü şampiyonlukla birlikte koleksiyonuna toplamda 8'inci kupayı ekledi. Bu sezon ligde normal sezonda adını ilk 4'e yazdıran mavi-beyazlılar, şampiyonluk iddiasını sürdürmeyi başardı.

CEV KUPASI'NI GARANTİLEDİ

AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon olan Arkas Spor, önümüzdeki sezon Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazandı. İzmir temsilcisi ligde şampiyonluğa ulaşması halinde ise Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek. Bu sezon CEV Kupası'nın 16'lı finaller turunda Spor Toto'ya elenen Arkas Spor, tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde 8, CEV Kupası'nda 5, Challenge Kupası'nda ise 3 kez mücadele etti.

HOAG'LARIN BİRLİKTE İLK ZAFERİ

Arkas Spor'un Kanadalı Antrenörü Glenn Hoag, oğlu Nicholas Hoag ile birlikte aynı kulüpte ilk şampiyonluklarını yaşadı. İzmir ekibinin sezon başında Fenerbahçe 'den kadrosuna dahil ettiği smaçör Nicholas, babasıyla birlikte Kanada Milli Takımı'nda da görev yapıyordu. Galatasaray 'la oynanan final maçında 22 sayıyla yıldızlaşan oğul Hoag, şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu. Deneyimli Antrenör Glenn Hoag ise 2010 yılından bu yana 12 sezondur aralıksız çalıştırdığı Arkas Spor'da toplamda 2 lig, 2 de kupa şampiyonluğuna ulaşmış oldu. Glenn Hoag, ilk yılında 2010-2011'de Türkiye Kupası'nı kaldırarak göreve başlamıştı. Hoag, takımına 11 yıl sonra yeniden kupa sevinci yaşattı.

BURUTAY KUPAYLA DÖNDÜ

Arkas Spor'un ocak ayında 9 yıl sonra Galatasaray'dan yuvaya döndürdüğü Burutay Subaşı, şampiyonluk yaşayarak gittiği İzmir ekibine kupayla dönmüş oldu. Mavi-beyazlı ekiple ilk olarak 2009'da Türkiye Kupası ve Challenge Kupası şampiyonluğu yaşayan Burutay, kupada ayrıca 2011'de, ligde ise 2013'te şampiyonluk sevincine ortak olmuştu. 2013'te şampiyon olarak takımdan ayrılan, o yılın ardından Halkbank ve Galatasaray formaları giyen 31 yaşındaki smaçör, İzmir temsilcisiyle yeni bir başarıya daha imza atmanın gururunu yaşadı.

KAPTAN 40 YAŞINDA MVP OLDU

İzmir ekibinin kaptanlığını üstlenen Ulaş Kıyak, final karşılaşmasının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Ulaş Kıyak'a ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi. Arkas Spor'un sezon başında Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı 40 yaşındaki voleybolcu ilerleyen yaşına rağmen sergilediği performansla alkış topladı.

EFE'YE HEDİYE

Arkasspor'da sezon içinde çapraz bağı ameliyatı olup oynayamayan Efe Mandıracı da jest olarak kadroya alınıp arkadaşlarına saha kenarından destek verdi. Milli voleybolcu, kupa törenine ayağı sargılı olarak katıldı.

ÖZDEN: İZMİR'E ARMAĞAN OLSUN

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, uzun süredir hasret kaldıkları Türkiye Kupası'nı kaldırdıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, "Bu kupaya ihtiyacımız vardı. İzmir adına çok mutluyuz. Bütün sene disiplinli bir şekilde, belli prensipte çalışıp emeklerimizin karşılığını Türkiye Kupası'yla taçlandırdığımızdan dolayı çok sevinçliyiz. Tüm takımı ve teknik kadroyu tebrik ediyoruz. Bu Türkiye Kupası İzmir'e hayırlı olsun. Ligde de elimizden geleni yapıp bu performansımızı aynı şekilde devam ettirmeyi amaçlıyoruz. Pazartesi günü Halkbank deplasmanından avantajlı bir skorla dönmeyi ümit ediyoruz" dedi.

DHA