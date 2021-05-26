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Arkas Spor'da kaptan Paulo Bravo'nun geleceği belirsiz

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin iddialı ekiplerinden Arkas Spor'da uzun yıllar forma giyen kaptan Paulo Bravo, yeni sezonda mavi-beyazlı kulüpte alacağı göreve kendi karar verecek.

26 Mayıs 2021, Çarşamba 18:16 Son Güncelleme:
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Arkas Spor'da kaptan Paulo Bravo'nun geleceği belirsiz

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin iddialı ekiplerinden Arkas Spor'da uzun yıllar forma giyen kaptan Paulo Bravo, yeni sezonda mavi-beyazlı kulüpte alacağı göreve kendi karar verecek. İzmir ekibinde 2010-13 yılları arasında 3 sezon forma giydikten sonra takımdan ayrılıp, 2015'te yuvaya dönen 42 yaşındaki Brezilyalı son 6 sezonla birlikte toplam 9 sezon Arkas Spor için ter döktü.

Hem smaçör hem de libero olarak görev yapabilen Bravo'nun aktif kariyerini sonlandırma kararı alması halinde kulüpte A takım yardımcı antrenörü olarak çalışabileceği öğrenildi. Kanadalı Antrenör Glenn Hoag'un vazgeçilmezleri arasına giren ve kulüp yönetiminin, "Evladımız" olarak nitelendirdiği Paulo Bravo'nun vereceği karar merak konusu oldu.

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