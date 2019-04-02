Arkas Spor’da hedef yarı final

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, play-off çeyrek final ilk maçında Tokat Belediye Plevne’yi deplasmanda 3-1 yendiklerini belirtti.

Bu galibiyetle yarı final kapısını ağırladıklarını vurgulayan Özden, şunları kaydetti:

"Deplasmanda aldığımız galibiyet bize önemli bir avantaj sağladı. Tokat Belediye Plevne’yi bir kez daha mağlup ederek yarı finale yükselmek istiyoruz. Seyircimizden destek bekliyoruz."

Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne müsabakası yarın saat 19.00’da Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi’nde başlayacak.

Arkas Spor kazandığı takdirde adını yarı finale yazdıracak, Tokat Belediye Plevne’nin maçtan galip ayrılması halinde ise üçüncü ve son müsabaka yine İzmir’de oynanacak.

Bu eşleşmeyi geçecek ekip yarı finalde Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor serisinin galibiyle karşılaşacak.

AA