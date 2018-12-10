Arkas Spor’da hedef Maliye Piyango maçı

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor’un basın sözcüsü Uğur Özden, taraftarlarının desteğiyle Maliye Piyango’yu yenerek iddialarını sürdürmek istediklerini bildirdi.

Özen, yaptığı yazılı açıklamada, ilk yarının son 2 maçında Maliye Piyango ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacaklarını belirtti.

Bu iki maçı kazanmak istediklerini bildiren Özden, "Maliye Piyango bu sezonun flaş takımlarından biri oldu. 9 haftalık periyotta zirve yarışını bırakmadılar. Taraftarlarımızın desteğiyle Maliye Piyango’yu yenerek iddiamızı sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Arkas Spor ile Maliye Piyango arasında 12 Aralık Çarşamba günü Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi’nde oynanacak müsabaka saat 18.00’de başlayacak.

AA