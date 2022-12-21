AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk yarının son maçında deplasmanda Galatasaray 'ı 3-1 mağlup ederek devre arasına 29 puanla zirvenin 5 puan gerisinde 3'üncü sırada giren Arkas Spor'da genç smaçör Efe Mandıracı ameliyat oldu.

Mavi Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcumuz Efe Mandıracı, antrenman sırasında dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Efe'nin rehabilitasyon sürecine sağlık heyetimiz tarafından başlanmıştır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede sahalara dönmesini dileriz" ifadelerine yer verildi.

Milli voleybolcu, daha önce çapraz bağ ameliyatı olmuştu.