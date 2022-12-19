Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcumuz Efe Mandıracı, antrenman sırasında dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Efe'nin rehabilitasyon sürecine sağlık heyetimiz tarafından başlanmıştır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede sahalara dönmesini dileriz" ifadelerine yer verildi. Milli voleybolcu daha önce çapraz bağ ameliyatı olmuştu.

İHA