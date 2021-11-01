Arkas Spor-Ziraat Bankkart maç sonucu: 1-3

AXA Sigorta Efeler Ligi 6’ncı haftanın kapanış maçında Arkas Spor evinde Ziraat Bankkart’a 3-1 mağlup oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi’nde oynanan müsabakanın setleri 25-22, 22-25, 30-32 ve 24-26’lık skorlarla sona erdi. Bu sonuçla ikinci yenilgisini alan ev sahibi ekip 13 puanda kalırken, 5’inci galibiyetini alan konuk takım 15 puana ulaştı.

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Sadettin Deneri (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx)

ARKAS SPOR: Ulaş (xx), Hoag (xx), Mustafa (xx), Gabriel (xx), Efe (xx), Mcdonnell (xx), Caner (xx), Mirza (x), Halit (x), Batuhan (x)

ZİRAAT BANKASI: Bedirhan (xxx), İzzet Alp (xxx), Atanasov (xxx), Faik Samet (xxx), Ter Maat (xxx), Tuinstra (xxx), Murat (xxx), Berkay (xxx), Camejo (xx), Aykut (xx), Halil İbrahim (xx)

SETLER: 25-22, 22-25, 30-32, 24-26

SÜRE: 143 dakika (29, 30, 47, 37)

DHA