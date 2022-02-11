AXA Sigorta Efeler Ligi'nde geçen hafta evinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek üst üste 6'ncı galibiyetini alan 4'üncü sıradaki Arkas Spor, yarın deplasmanda zirve takipçisi Ziraat Bankkart'la karşılaşacak. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak 19'uncu hafta mücadelesi saat 16.30'da başlayacak.

İlk yarıda evinde rakibine 3-1 mağlup olan mavi-beyazlılar bu kez kazanan taraf olmayı hedefliyor. Başkent'te galibiyet serilerini 7 maça çıkarmak istediklerini söyleyen Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Ligde güzel bir seri yakaladık. İyi oyunumuzu sahaya yansıtarak İzmir'e istediğimiz sonuçla döneceğimize olan inancımız tam" dedi. (DHA)