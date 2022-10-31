Arkas Spor-Ziraat Bankart maç sonucu: 2-3

AXA Sigorta Efeler Ligi 6'ncı hafta mücadelesinde Arkas Spor, İzmir’de konuk ettiği Ziraat Bankart’a 3-2 mağlup oldu. Büyük çekişme içinde geçen maçın son setinde 14-13 ile maç sayısı fırsatını kullanamayan İzmir ekibi, mücadeleyi 26-24, 20-25, 21-25, 25-17 ve 14-16'lık setlerle 3-2 kaybetti. Arkas Spor’da Mirza Lagumdzija 4’ü blok olmak üzere ürettiği 28 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Bu oyuncuyu 18 sayıyla Efe Mandıracı ve 16 sayıyla Burutay Subaşı takip etti.

SALON: Atatürk Voleybol

HAKEMLER: Sadettin Deneri, Eyüpcan Kayışçıoğlu

ARKAS SPOR: Burutay Subaşı, McDonnell, Ulaş Kıyak, Mirza Lagumdzija, Bertuğ Öndeş, Efe Mandıracı (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Enis Ali Ay, Enes Atlı, Hoag, Perez)

ZİRAAT BANKKART: Ter Maat, Tuinstra, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun, Aykut Gedik, Oğulcan Yatgın)

SETLER: 26-24, 20-25, 21-25, 25-17, 14-16

SÜRE: 140 dakika (30, 29, 30, 26, 25)