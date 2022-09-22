Arkas Spor ve Altekma kupa sınavlarında

AXA Sigorta Kupa Voley grup etabında İzmir temsilcileri Arkas Spor ve Altekma yarın ilk maçlarına çıkacak. B Grubu'nda yer alan Arkas Spor, ilk sınavında İstanbul Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 16.00’da Bitlis ekibi Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD) ile karşılaşacak. Kupanın son şampiyonu Arkas Spor, cumartesi günü Tokat Belediye Plevne, pazar günü Spor Toto ile mücadele edecek.

A Grubu'nda yer alan Altekma, Başkent Voleybol Salonu'nda 17.00'de Bursa Büyükşehir Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Altekma, cumartesi günü Fenerbahçe HDI Sigorta, pazar günü ise Hatay Büyükşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Tek devreli lig usulüne göre oynanacak maçlar sonunda gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar çeyrek finale adını yazdıracak.

C GRUBU MAÇLARI İZMİR'DE

Kupa Voley'de C Grubu müsabakaları İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak. Yarın saat 16.00'da Cizre Bld-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ, 19.00'da Galatasaray HDI Sigorta-Develi Bld maçları oynanacak. Cumartesi günü Hekimoğlu-Galatasaray, Develi-Cizre, pazar günü Hekimoğlu-Develi, Galatasaray-Cizre karşı karşıya gelecek.