CEV Cup Erkekler 8’li final turu ilk maçında Arkas Spor, İzmir’de konuk ettiği İtalya’nın Valsa Group Modena takımına 3-0 mağlup olarak avantaj yitirdi. İzmir Atatürk Voleybol Kompleksi’ndeki mücadelenin setleri 20-25, 25-27 ve 18-25 sonuçlandı.

Arkas Spor’un milli oyuncusu Mirza Lagumdzija, maçta Modena takımında görev yapan kardeşi Adis Lagumdzija’ya rakip oldu. İki kardeş maçtan önce bir araya gelerek hasret giderdi. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 13 Aralık'ta İtalya'da oynanacak. Arkas, Avrupa arenasında önceki turda Gent'i elemeyi başarmıştı.

SALON: Atatürk Voleybol

HAKEMLER: Tomislav Popovic (Sırbistan), Fuad Aghayev (Azerbaycan)

ARKAS SPOR: Mirza Lagumdzija, BertuĞ, Burutay, Hoag, McDonnell, Enis Ali, Ahmet, Caner, Enes

VALSA GROUP MODENA: Ngapeth, Bossi, Adis Lagumdzija, Rinaldi, Krick, Bruninho, Rossini, Gollini, Salsi, Sala, Marechal, Sanguinetti

SETLER: 20-25, 25-27, 18-25

SÜRE: 74 Dakika (21, 29, 24)

DHA