Arkas Spor, TVF’nin aldığı karardan memnun

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) 2019-2020 sezonunu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sonlandırmasından memnun. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, şampiyonun belirlenmediği sezonu 2. sırada tamamlayan ve CEV Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde eden Arkas Spor’da yönetim, TVF’nin aldığı kararı saygı ve memnuniyetle karşıladı. Yönetim, tüm sezon boyunca takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlarına da teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen antrenör Glenn Hoag, TVF’nin play-off maçlarını oynatmadan ligleri sona erdirmesinin çok yerinde bir karar olduğunu belirtti.

Arkas Spor ailesinin her zaman oyuncuların, personelin sağlığına ve refahına dikkat ettiğini aktaran Hoag, "Bu bir spor kulübü için çok değerli bir prensiptir ve ben de teknik heyetin bir üyesi olarak aynı değerleri taşıyorum. Voleybol faaliyetlerimize devam etmeyerek tüm sporcular, çalışanlar ve aileleri olarak bu salgına son verme çabalarının bir parçası olacağımız ve bu sürece katkıda bulunacağımız için mutluyum." ifadelerini kullandı.