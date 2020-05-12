Arkas Spor taraftara, oyunculara ve teknik ekibe teşekkür etti

Arkas Spor’un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Turkiye Voleybol Federasyonu'nun aldığı kararla 2019-2020 sezonunun play-off maçları oynatılmadan sonlandırıldığı belirtildi.

Ligde ikinci sırada bulunduklarının bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şampiyonun belirlenmediği sezonu takımımız 2. sırada bitirdi ve ülkemizi önümüzdeki yıl CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde temsil etmeye hak kazandı. Sporcularımıza, teknik ekibimize ve tüm kulüp çalışanlarımıza sezon boyunca göstermiş oldukları performans ve özverili çalışmamalarından ötürü tebriklerimizi iletiyoruz ve siz; takımımızı sahada yalnız bırakmayan tüm voleybolseverlere de ayrıca teşekkürrlerimizi sunuyoruz. Sağlıklı, güzel günlerde, dolu tribünler önünde nice başarılarda buluşmak dileğiyle."