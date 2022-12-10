Arkas Spor-Spor Toto maç sonucu: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi 12’nci hafta karşılaşmasında Arkas Spor, İzmir’de konuk ettiği Spor Toto’yu 3-0 yenerek üst üste 3’üncü galibiyetini aldı. Atatürk Voleybol Kompleksi’ndeki mücadelenin setleri 25-20, 25-19 ve 25-20 sonuçlandı. Arkas Spor’un Kanadalı oyuncusu Nicholas Hoag mücadeleyi 3’ü blok 18 sayıyla tamamlarken bu oyuncuyu 12 sayı üreten Mirza Lagumdzija takip etti.

SALON: Atatürk Voleybol

HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Ferhat Büyükpamukçu, Mustafa Cengiz

ARKAS SPOR: Bertuğ, Burutay, Hoag, McDonnell, Ulaş, Mirza Lagumdzija, Ahmet Karataş, Caner, Perez, Enes, Mustafa

SPOR TOTO: Sercan Yüksel, Muhammet, Kuklinski, Dautefendic, Vucicevic, Ali Deniz, Abdulsamet, Batuhan, Doğan, Azizcan

SETLER: 25-20, 25-19, 25-20

SÜRE: 78 dakika (25, 26, 28)