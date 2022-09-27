Arkas Spor Şampiyonlar Kupası için sahada

Voleybolda geçen sezon Erkekler Axa Sigorta Kupa Voley'de şampiyonluk elde eden Arkas Spor, yarın Efeler Ligi'nin son şampiyonu Ziraat Bankkart ile Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 15.30'da başlayacak.

Müzesinde 4 lig, 3 Türkiye Kupası, 1 de Challenge Kupası şampiyonluğu bulunan lacivert-beyazlılar koleksiyonuna bir yenisini daha eklemeyi hedefliyor. Şampiyonlar Kupası'nı 2009'da İstanbul BŞB'ye 2011 ve 2020'de Fenerbahçe 'ye 2013 ve 2015'te Halkbank'a kaptıran Arkas Spor, bu kupadaki 6'ncı finalinde gülen taraf olmak istiyor.

Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Geçen sezon müzemize götürdüğümüz Axa Sigorta Kupa Voley kupasından sonra şimdi de Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kaldırmak ve sezona moralli başlamak istiyoruz. Oyuncularımızın konsantrasyonu üst seviyede. İzmir'e Şampiyonlar Kupası ile dönmeyi hedefliyoruz" dedi.

DHA