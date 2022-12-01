Arkas Spor, saha avantajını kaybetti

Voleybolda Erkekler CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında dün akşam Arkas Spor ile Valsa Group Modena, İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 20-25, 25-27 ve 18-25'lik setlerle kaybetti. Böylece Arkas Spor, evinde İtalyan ekibine 3-0 kaybederek saha avantajını kullanamamış oldu. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 14 Aralık'ta İtalya'nın Modena şehrinde oynanacak.

İHA