Arkas Spor Rusya deplasmanında

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu’nun ikinci maçında yarın Rusya’da Dinamo Moskova ile karşı karşıya gelecek.
Gruptaki ilk maçında İzmir’de Fransız ekibi Tours VB’ye 3-0 yenilen Arkas Spor, yarın Dinamo Moskova’ya konuk olacak.
Moskova’daki Dinamo Spor Sarayı’nda oynanacak Dinamo Moskova-Arkas Spor maçı saat 19.00’da başlayacak.
Karşılaşmada hakemler Polonya’dan Maciej Twardowski, İsviçre’den Christian Peter Wolf görev yapacak.
Avrupa Kupalarında 99. maçına çıkacak Arkas Spor, daha önceki 98 müsabakada 53 galibiyet ve 45 yenilgi aldı.
AA