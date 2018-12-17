Arkas Spor Rusya deplasmanında

Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu’na mağlubiyetle başlayan İzmir temsilcisi, gruptaki ikinci maçında yarın deplasmanda Dinamo Moskova ile karşılaşacak.

17 Aralık 2018, Pazartesi 11:02
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Arkas Spor Rusya deplasmanında

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu’nun ikinci maçında yarın Rusya’da Dinamo Moskova ile karşı karşıya gelecek.

Gruptaki ilk maçında İzmir’de Fransız ekibi Tours VB’ye 3-0 yenilen Arkas Spor, yarın Dinamo Moskova’ya konuk olacak.

Moskova’daki Dinamo Spor Sarayı’nda oynanacak Dinamo Moskova-Arkas Spor maçı saat 19.00’da başlayacak.

Karşılaşmada hakemler Polonya’dan Maciej Twardowski, İsviçre’den Christian Peter Wolf görev yapacak.

Avrupa Kupalarında 99. maçına çıkacak Arkas Spor, daha önceki 98 müsabakada 53 galibiyet ve 45 yenilgi aldı.

AA

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