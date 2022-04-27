Arkas Spor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 3-4 Etabı ilk maçında Arkas Spor, yarın İstanbul’da Fenerbahçe HDI Sigorta ile karşılaşacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 15.00’te başlayacak.

Bu sezon Kupa Voley'i alan Arkas, yarı finalde Halkbank'a üçüncü maçta yenilip final fırsatını kazırmıştı. İzmir’e avantajlı dönmek istediklerini belirten Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Rakibimizi İstanbul'da yenerek seride 1-0 öne geçmek ve İzmir'de seyircimiz önündeki ikinci maça bir adım önde çıkmayı hedefliyoruz. Oyuncularımıza güvenimiz tam" dedi. Serinin ikinci maçı 2 Mayıs Pazartesi günü İzmir'de oynanacak.