Arkas Spor-Hatay Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi 4'üncü haftanın açılış maçında Arkas Spor, evinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-19, 27-25 ve 25-20'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Arkas Spor üst üste 4'üncü galibiyetini alıp 10 puana ulaşırken, galibiyetle tanışamayan Hatay ekibi 2 puanda kaldı.

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Ferhat Büyükpamukçu

ARKAS SPOR: Ulaş, Burutay, Mustafa, Efe, Mirza, McDonnell, Ahmet, Caner, Enis Ali, Enes, Perez, Bertuğ

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Mehmet Boğaçhan, Bucko, Fatih Eren, Miskevich, Cafer, Furkan, Batuhan, Zeka Çağatay, Berkan, Burhan, Ahmet Emre, Yiğit

SETLER: 25-19, 27-25, 25-20

SÜRE: 81 dakika (24, 31, 26)